«Енисей» упустил победу над «Родиной»

«Енисей» встретился с «Родиной» в матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. В самом дебюте с интервалом в пять минут соперники обменялись результативными ударами Александра Ломакина и Ивана Тимошенко. Ломакин оформил дубль в первой атаке второй части матча, а гости отыгрались благодаря меткой попытке Олега Дмитриева.
Ничья 2:2 позволила «Родине» с 13 очками делить пятое место. У соперника 11 баллов и 10-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Ломакин Александр13'
|18'Тимошенко Иван (1:1)
|(2:1) Ломакин Александр47'
|80'Дмитриев Олег (2:2)
Ставер Евгений•Кичин Валерий 34'46' (Феррейра Херман (46') •Хозин Владимир•Крашевский Ярослав70' (Масловский Александр (70') •Бардыбахин Вячеслав• 90'Ломакин Александр•Глушков Никита Андреевич87' (Окладников Андрей (87') •Раздорских Никита87' (Немченко Анатолий (87') •Ланин Олег•Савельев Максим•Канаплин Александр
Городовой Алексей•Клещенко Александр•Воропаев Артём•Кризан Митя• 67'Юдинцев Георгий76' (Самко Владислав (76') •Султонов Мухаммад•Дмитриев Олег•Вачхольз Весли Ната•Гордюшенко Астемир76' (Безчаснюк Александр (76') •Тимошенко Иван69' (Шильцов Константин (69') •Турищев Максим69' (Калмыков Амур (69')
10 сентября.
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