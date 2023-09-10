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Мелбет-Первая лига

«Енисей» упустил победу над «Родиной»

10 Сентября 2023 • 15:26 Комментировать
Енисей
2:2
Родина Москва
окончен

«Енисей» встретился с «Родиной» в матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. В самом дебюте с интервалом в пять минут соперники обменялись результативными ударами Александра Ломакина и Ивана Тимошенко. Ломакин оформил дубль в первой атаке второй части матча, а гости отыгрались благодаря меткой попытке Олега Дмитриева.

Ничья 2:2 позволила «Родине» с 13 очками делить пятое место. У соперника 11 баллов и 10-я строчка.

Протокол игры  
Енисей2:2Родина Москва
(1:0) Ломакин Александр13'  
  18'Тимошенко Иван (1:1)
(2:1) Ломакин Александр47'  
  80'Дмитриев Олег (2:2)
Ставер ЕвгенийКичин Валерий  34' 46' (Феррейра Херман ( 46') Хозин ВладимирКрашевский Ярослав 70' (Масловский Александр ( 70') Бардыбахин Вячеслав  90'Ломакин АлександрГлушков Никита Андреевич 87' (Окладников Андрей ( 87') Раздорских Никита 87' (Немченко Анатолий ( 87') Ланин ОлегСавельев МаксимКанаплин Александр
Запасные: Ярусов ДаниилОрлов АнтонИванов ЕгорМарков НиколайЛогуа ИраклийСтежко Виталий
Городовой АлексейКлещенко АлександрВоропаев АртёмКризан Митя  67'Юдинцев Георгий 76' (Самко Владислав ( 76') Султонов МухаммадДмитриев ОлегВачхольз Весли НатаГордюшенко Астемир 76' (Безчаснюк Александр ( 76') Тимошенко Иван 69' (Шильцов Константин ( 69') Турищев Максим 69' (Калмыков Амур ( 69')
Запасные: Камышев ИльяКочиев ХетагСокол АртёмАйдаров СергейКуль РусланНасыров Исламжан
10 сентября.

 

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