«Енисей» упустил победу над «Родиной»

«Енисей» встретился с «Родиной» в матче девятого тура Мелбет-Первой лиги. В самом дебюте с интервалом в пять минут соперники обменялись результативными ударами Александра Ломакина и Ивана Тимошенко. Ломакин оформил дубль в первой атаке второй части матча, а гости отыгрались благодаря меткой попытке Олега Дмитриева.

Ничья 2:2 позволила «Родине» с 13 очками делить пятое место. У соперника 11 баллов и 10-я строчка.