Чугайнов: «Цель «Торпедо» - РПЛ, а идут на 11-месте, это можно назвать провалом»

Экс-рулевой московского «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал текущее положение «автозаводцев» в Мелбет-Первой лиге.

«Будет ли провалом, если команда не вернётся в высший дивизион? Если команда ставит себе цель выйти в РПЛ, а идёт на 11‑м месте в Первой лиге, это можно назвать провалом», - передает слова Чугайнова «Матч ТВ».

В настоящий момент пост главного тренера «Торпедо» занимает испанский специалист Жозеп Клотет. Следующий поединок в рамках первого дивизиона московская команда проведет против тольяттинского «Акрона» в понедельник, 11 сентября, начало – 19:30 мск.