Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Чугайнов: «Цель «Торпедо» - РПЛ, а идут на 11-месте, это можно назвать провалом»

10 Сентября 2023 • 13:39 Комментировать

Экс-рулевой московского «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал текущее положение «автозаводцев» в Мелбет-Первой лиге.

«Будет ли провалом, если команда не вернётся в высший дивизион? Если команда ставит себе цель выйти в РПЛ, а идёт на 11‑м месте в Первой лиге, это можно назвать провалом», - передает слова Чугайнова «Матч ТВ».

В настоящий момент пост главного тренера «Торпедо» занимает испанский специалист Жозеп Клотет. Следующий поединок в рамках первого дивизиона московская команда проведет против тольяттинского «Акрона» в понедельник, 11 сентября, начало – 19:30 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Чугайнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Волгарь Волгарь
1
1
1.80 3.60 4.60
Видео
87 мин
Енисей Енисей
Родина Москва Родина Москва
2
1
2.31 3.35 2.95
Видео
10.09.23 в 18:00
Ленинградец Ленинградец
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.80 3.15 2.55
Видео
10.09.23 в 18:00
Алания Алания
Тюмень Тюмень
1.66 3.75 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
13:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Чугайнов: «Цель «Торпедо» - РПЛ, а идут на 11-месте, это можно назвать провалом»
12:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов подтвердил, что задачу «СКА-Хабаровска» по выходу в РПЛ никто не отменял
12:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Павленко назвали цели «Родины» на сезон
10:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»
09 Сентября
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» и «КАМАЗ» открыли новый тур ничейным результатом
08 Сентября
18:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Рубина» полагает, что Рязанцев ещё мог помочь «Торпедо» на поле
17:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» усилилось атакующим полузащитником из БАТЭ официально
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Пари НН» Шарипов может подписать контракт с «Арсеналом» слухи
13:42 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Торпедо» ле Таллек перешёл во вьетнамский «Ханой»
13:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев получил работу в «Торпедо» после завершения карьеры
07 Сентября
21:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев может возглавить «Кубань» слухи
18:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» подтвердило расставание с Самсоновым и Шляковым
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев сообщил, что может остаться в «Торпедо»
17:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев объявил о завершении карьеры игрока
17:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» может разорвать контракты с двумя игроками слухи
Все новости
Рекомендуем