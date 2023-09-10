Шаронов подтвердил, что задачу «СКА-Хабаровска» по выходу в РПЛ никто не отменял

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов после игры с «Волгарём» (1:1) дал оценку действиям подопечных.

— Если говорить про первый тайм, то мы допустили одну ошибку и пропустили лёгкий гол, - приводит слова наставника клубный сайт хабаровчан. - Нам было тяжело что-то предпринять в первой половине матча, но мы постарались это сделать во второй. Мы владели территорией. Нам нужно играть быстрее. В тех условиях, в которых мы находились, это максимум, как мы могли передвигать мяч по полю, поэтому итоговый счёт ничейный.

— Сможет ли «СКА-Хабаровск» побороться за выход в РПЛ?

— У нас стоит такая задача. Мы готовимся к каждой игре. Футболисты прилагают максимум усилий для того, чтобы выигрывать каждый матч.

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