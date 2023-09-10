Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Павленко назвали цели «Родины» на сезон

10 Сентября 2023 • 12:35 Комментировать
Енисей
...
Родина Москва
Через 0 ч. 4 мин.

Тренер столичного «Родины» Александр Павленко назвал цели команды на нынешний сезон Первой лиги.

«Не буду себя отделять от команды, свои цели. Они одинаковы – выйти в РПЛ. Все силы и внимание сосредоточены на этом», – заявил специалист в интервью Metaratings.ru. По его мнению, для победы над «Пари НН» в стыковых матчах прошлого сезона коллективу не хватило опыта, отметив при этом, что игроки «Родины» получили необходимый опыт в тех встречах.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги московский клуб находится на седьмом месте с 12 очками после восьми матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Павленко Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕНИСЕЙ РОДИНА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Волгарь Волгарь
1
1
1.80 3.60 4.60
Видео
10.09.23 в 13:30
Енисей Енисей
Родина Москва Родина Москва
2.31 3.35 2.95
Видео
10.09.23 в 18:00
Алания Алания
Тюмень Тюмень
1.66 3.75 5.00
Видео
10.09.23 в 18:00
Ленинградец Ленинградец
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.80 3.15 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
12:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов подтвердил, что задачу «СКА-Хабаровска» по выходу в РПЛ никто не отменял
12:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
Павленко назвали цели «Родины» на сезон
10:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»
09 Сентября
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» и «КАМАЗ» открыли новый тур ничейным результатом
08 Сентября
18:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Рубина» полагает, что Рязанцев ещё мог помочь «Торпедо» на поле
17:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» усилилось атакующим полузащитником из БАТЭ официально
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Пари НН» Шарипов может подписать контракт с «Арсеналом» слухи
13:42 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Торпедо» ле Таллек перешёл во вьетнамский «Ханой»
13:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев получил работу в «Торпедо» после завершения карьеры
07 Сентября
21:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев может возглавить «Кубань» слухи
18:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» подтвердило расставание с Самсоновым и Шляковым
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев сообщил, что может остаться в «Торпедо»
17:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев объявил о завершении карьеры игрока
17:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» может разорвать контракты с двумя игроками слухи
17:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рязанцев завершает карьеру в 37 лет слухи
Все новости
Рекомендуем