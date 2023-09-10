Павленко назвали цели «Родины» на сезон

Тренер столичного «Родины» Александр Павленко назвал цели команды на нынешний сезон Первой лиги.

«Не буду себя отделять от команды, свои цели. Они одинаковы – выйти в РПЛ. Все силы и внимание сосредоточены на этом», – заявил специалист в интервью Metaratings.ru. По его мнению, для победы над «Пари НН» в стыковых матчах прошлого сезона коллективу не хватило опыта, отметив при этом, что игроки «Родины» получили необходимый опыт в тех встречах.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги московский клуб находится на седьмом месте с 12 очками после восьми матчей.