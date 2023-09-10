«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал главного аутсайдера, «Волгарь». Астраханцы были близки к первой победе в сезоне благодаря голу Кирилла Косарева на 37-й минуте. Соперник отыгрался в заключительной части матча, когда Саид Алиев уверенно реализовал пенальти, пробив впритирку с правой штангой.
Дальневосточники набрали 12-е очко и делят седьмую строчку. «Волгарь» с тремя пунктами идет последним.
Протокол игры
|37'Косарев Кирилл (0:1)
|(1:1) Алиев Саид73'
Сугробов Владимир•Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег•Мусалов Магомед75' (Кутовой Максим (75') •Сосранов Рустам46' (Бегун Дмитрий (46') •Рукас Томас75' (Покидышев Николай (75') • 86'Симонян Артём•Савинов Андрей46' (Шипунов Тимофей (46') •Бавин Юрий•Алиев Саид•Яо Жан Шарль I75' (Подберёзкин Вячеслав (75')
Одоевский Даниил•Хомуха Иван•Гилязетдинов Артур•Прошкин Егор•Зуев Илья•Шакуро Павел64' (Ушатов Кирилл (64') •Ткачук Денис80' (Мартовой Даниил (80') •Клёнкин Данил80' (Шайхтдинов Дамир (80') •Полубояринов Данил•Смирнов Данила 16'58' (Анисимов Андрей (58') •Косарев Кирилл64' (Лесников Дмитрий (64')
Запасные: Болонин Александр•Смирнов Олег
10 сентября.
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