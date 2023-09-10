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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» ушёл от поражения в матче с «Волгарём»

10 Сентября 2023 • 10:02 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Волгарь
окончен

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал главного аутсайдера, «Волгарь». Астраханцы были близки к первой победе в сезоне благодаря голу Кирилла Косарева на 37-й минуте. Соперник отыгрался в заключительной части матча, когда Саид Алиев уверенно реализовал пенальти, пробив впритирку с правой штангой.

Дальневосточники набрали 12-е очко и делят седьмую строчку. «Волгарь» с тремя пунктами идет последним.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск1:1Волгарь
  37'Косарев Кирилл (0:1)
(1:1) Алиев Саид73'  
Сугробов ВладимирНикитин Андрей ВладимировичКожемякин ОлегМусалов Магомед 75' (Кутовой Максим ( 75') Сосранов Рустам 46' (Бегун Дмитрий ( 46') Рукас Томас 75' (Покидышев Николай ( 75'  86') Симонян АртёмСавинов Андрей 46' (Шипунов Тимофей ( 46') Бавин ЮрийАлиев СаидЯо Жан Шарль I 75' (Подберёзкин Вячеслав ( 75')
Запасные: Чавара МаркоГонгапшев АльбекИмамов ИсламНикитин КириллСтародуб Дмитрий
Одоевский ДаниилХомуха ИванГилязетдинов АртурПрошкин ЕгорЗуев ИльяШакуро Павел 64' (Ушатов Кирилл ( 64') Ткачук Денис 80' (Мартовой Даниил ( 80') Клёнкин Данил 80' (Шайхтдинов Дамир ( 80') Полубояринов ДанилСмирнов Данила  16' 58' (Анисимов Андрей ( 58') Косарев Кирилл 64' (Лесников Дмитрий ( 64')
Запасные: Болонин АлександрСмирнов Олег
10 сентября.

 

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