«Сокол» и «КАМАЗ» открыли новый тур ничейным результатом

В стартовом матче девятого тура Мелбет-Первой лиги один из лидеров, «Сокол», принимал «КАМАЗ», который уже давно никому не проигрывает. Команда из Саратова повела на 18-й минуте после удара Владислава Морозова. В середине второго тайма Дамир Таликин сравнял счет - 1:1.

«Сокол» идет вторым и проигрывает «Алании» два очка. Соперник делит четвертую позицию.