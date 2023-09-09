«Сокол» и «КАМАЗ» открыли новый тур ничейным результатом

В стартовом матче девятого тура Мелбет-Первой лиги один из лидеров, «Сокол», принимал «КАМАЗ», который уже давно никому не проигрывает. Команда из Саратова повела на 18-й минуте после удара Владислава Морозова. В середине второго тайма Дамир Таликин сравнял счет - 1:1.
«Сокол» идет вторым и проигрывает «Алании» два очка. Соперник делит четвертую позицию.
Протокол игры
|(1:0) Морозов Владислав18'
|68'Таликин Дамир (1:1)
Косаревский Пётр•Гудков Ян•Сериков Илья•Молодцов Артём•Евдокимов Андрей•Абазов Астемир•Сасин Дмитрий70' (Югалдин Дмитрий (70') •Мальцев Михаил83' (Леонтьев Игорь (83') •Бабаев Владлен60' (Ежков Данила (60') •Козловский Никита70' (Караев Максим (70') •Морозов Владислав60' (Казанцев Данил (60')
Анисимов Артур•Почивалин Валерий67' (Аюкин Руслан (67') •Абрамов Артём•Пальцев Валентин• 90'Ратников Савелий•Защепкин Роман46' (Кириллов Юрий (46') •Фартуна Борис66' (Таликин Дамир (66') •Гаглоев Александр•Бадртдинов Ильнур•Горелов Павел• 45'Укомский Артемий75' (Щербатюк Александр (75')
09 сентября.
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