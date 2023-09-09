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Мелбет-Первая лига

«Сокол» и «КАМАЗ» открыли новый тур ничейным результатом

09 Сентября 2023 • 17:56 Комментировать
Сокол
1:1
КАМАЗ
окончен

В стартовом матче девятого тура Мелбет-Первой лиги один из лидеров, «Сокол», принимал «КАМАЗ», который уже давно никому не проигрывает. Команда из Саратова повела на 18-й минуте после удара Владислава Морозова. В середине второго тайма Дамир Таликин сравнял счет - 1:1.

«Сокол» идет вторым и проигрывает «Алании» два очка. Соперник делит четвертую позицию.

Протокол игры  
Сокол1:1КАМАЗ
(1:0) Морозов Владислав18'  
  68'Таликин Дамир (1:1)
Косаревский ПётрГудков ЯнСериков ИльяМолодцов АртёмЕвдокимов АндрейАбазов АстемирСасин Дмитрий 70' (Югалдин Дмитрий ( 70') Мальцев Михаил 83' (Леонтьев Игорь ( 83') Бабаев Владлен 60' (Ежков Данила ( 60') Козловский Никита 70' (Караев Максим ( 70') Морозов Владислав 60' (Казанцев Данил ( 60')
Запасные: Маньков НикитаПогосян АльбертОзманов ДавидФёдоров Артём
Анисимов АртурПочивалин Валерий 67' (Аюкин Руслан ( 67') Абрамов АртёмПальцев Валентин  90'Ратников СавелийЗащепкин Роман 46' (Кириллов Юрий ( 46') Фартуна Борис 66' (Таликин Дамир ( 66') Гаглоев АлександрБадртдинов ИльнурГорелов Павел  45'Укомский Артемий 75' (Щербатюк Александр ( 75')
Запасные: Борисенко ГригорийВоробьев КириллАсылов ИльясПолюткин АнтонСмирнов Алексей Сергеевич
09 сентября.

 

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