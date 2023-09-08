Экс-игрок «Рубина» полагает, что Рязанцев ещё мог помочь «Торпедо» на поле

Бывший игрок казанского «Рубина» Андрей Фёдоров уверен, что Александр Рязанцев ещё мог бы помочь столичному «Торпедо» на футбольном поле в свои 37 лет.

«Мне жалко, что он завершает карьеру, он бы ещё помог «Торпедо». Ещё мог поиграть. Не знаю, где он себя найдет. Мы общались с ним, но даже как‑то об этом не разговаривали», - поясняет Фёдоров в беседе с Metaratings.

Напомним, ранее знаменитый футболист повесил бутсы на гвоздь и получил должность в структуре «автозаводцев». Теперь он является спортивным координатором московского клуба.