Белорусский БАТЭ объявил о переходе своего атакующего полузащитника в столичное «Торпедо». Речь идёт про 26-летнего Валерия Громыко. Официальный портал «автозаводцев» о пополнении пока не объявлял.

Воспитанник ФК «Минск» уже выступал в России. С зимы 2020 по зиму 2022 года он принадлежал тульскому «Арсеналу», который ныне выступает, как и «Торпедо», в Мелбет-Первой лиге.

По данным Transfermarkt, белорус подписал с московским клубом контракт на три ближайших сезона.

«Торпедо» после восьми туров первенства идёт лишь на 11-м месте с 11 баллами.