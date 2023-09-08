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Экс-игрок «Пари НН» Шарипов может подписать контракт с «Арсеналом» слухи

08 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать
Арсенал Тула
...
Химки
11.09 16:30

Бывший полузащитник «Пари НН» Альберт Шарипов может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

По информации Metaratings, 30-летний хавбек прибыл в расположение «Арсенала». При этом отмечается, что стороны пока не договорились о подписании контракта. Источник сообщает, что тульский клуб примет окончательное решение по Шарипову до закрытия трансферного окна.

Напомним, минувшим летом игрок покинул «Пари НН» на правах свободного агента. В составе нижегородцев футболист принял участие в 74 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и стал автором трех результативных передач.

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Арсенал Тула Альберт Шарипов трансферы футбола - лето 2023
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