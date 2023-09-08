Рязанцев получил работу в «Торпедо» после завершения карьеры

37-летний Александр Рязанцев, завершивший карьеру, получил работу в структуре московского «Торпедо». Он занял должность спортивного координатора «автозаводцев».

«Александр Рязанцев остаётся в нашем клубе! Он заступает в должность спортивного координатора. Саша, спасибо за всё! Александр Александрович, удачи в новом статусе!» - говорится в публикации столичного коллектива.

Рязанцев выступал за «Торпедо» с 2019 года. В прошлом сезоне Александр принял участие в 19 поединках столичной команды, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге. По итогам восьми туров команда занимает девятое место в турнирной таблице.