Бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев может сменить Александра Григоряна на посту наставника «Кубани».

По данным Metaratings, Евсеев возглавляет шорт-лист краснодарского клуба, но это не означает скорейшее назначение специалиста на должность главного тренера.

Сообщается, что руководить «Кубанью» в предстоящем выездном матче с «Нефтехимиком» будет действующий рулевой команды Александр Григорян.

Источник отмечает, что у Евсеева и генерального директора «Кубани» Любомира Кантонистова есть хорошие приятельские отношения.

После восьми туров «Кубань» находится на 16-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своей копилке всего пять баллов.