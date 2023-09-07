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Мелбет-Первая лига

Евсеев может возглавить «Кубань» слухи

07 Сентября 2023 • 21:17 Комментировать
Нефтехимик
...
Кубань
09.09 18:00

Бывший главный тренер «Факела» Вадим Евсеев может сменить Александра Григоряна на посту наставника «Кубани».

По данным Metaratings, Евсеев возглавляет шорт-лист краснодарского клуба, но это не означает скорейшее назначение специалиста на должность главного тренера.

Сообщается, что руководить «Кубанью» в предстоящем выездном матче с «Нефтехимиком» будет действующий рулевой команды Александр Григорян.

Источник отмечает, что у Евсеева и генерального директора «Кубани» Любомира Кантонистова есть хорошие приятельские отношения.

После восьми туров «Кубань» находится на 16-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своей копилке всего пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян Вадим Евсеев Любомир Кантонистов
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НЕФТЕХИМИК КУБАНЬ
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