«Торпедо» подтвердило расставание с Самсоновым и Шляковым

В столичном «Торпедо» официально подтвердили расставание с двумя защитниками – Артёмом Самсоновым и Евгением Шляковым. Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим футболистов за профессиональное отношение к делу и желаем им удачи в дальнейшей карьере!», - пишется на официальном сайте клуба.

Ранее о том, что игроки были выведены из состава, сообщали российские спортивные порталы.

«Торпедо» идёт лишь на 11-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 11 баллами, позади восемь туров. В следующем туре «автозаводцев» дома ждёт игра с непростым соперником из группы лидеров – «Акроном».