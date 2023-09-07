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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» подтвердило расставание с Самсоновым и Шляковым

07 Сентября 2023 • 18:40 Комментировать
Торпедо Москва
...
Акрон
11.09 19:30

В столичном «Торпедо» официально подтвердили расставание с двумя защитниками – Артёмом Самсоновым и Евгением Шляковым. Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим футболистов за профессиональное отношение к делу и желаем им удачи в дальнейшей карьере!», - пишется на официальном сайте клуба.

Ранее о том, что игроки были выведены из состава, сообщали российские спортивные порталы.

«Торпедо» идёт лишь на 11-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 11 баллами, позади восемь туров. В следующем туре «автозаводцев» дома ждёт игра с непростым соперником из группы лидеров – «Акроном».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов Евгений Шляков
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ТОРПЕДО МОСКВА АКРОН
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