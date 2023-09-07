Рязанцев сообщил, что может остаться в «Торпедо»

Экс-футболист «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос о своём будущем.

В четверг, 7 сентября, 37-летний хавбек объявил о завершении карьеры футболиста.

«Пишут, что мне предложат должность в «Торпедо»? Да, это правда. Обсуждаем это с клубом», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Рязанцев провел 108 игр в составе «Торпедо», в которых 9 раз смог отправить мяч в ворота соперников. Помимо этого, полузащитник записал на свой счет 24 результативные передачи.

После восьми туров «автозаводцы» занимают 11-е место в Мелбет-Первой лиге, сумев набрать 11 очков.

11 сентября «Торпедо» без Рязанцева в составе сыграет с «Акроном». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.