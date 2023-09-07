Рязанцев объявил о завершении карьеры игрока

Российский полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев принял решение завершить карьеру игрока.

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

37-летний Рязанцев выступал за «Торпедо» с 2019 года. За это время полузащитник принял участие в 108 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 9 мячей и стал автором 24 ассистов. В текущем сезоне игрок на поле не появлялся.

Стоит отметить, что на счету Рязанцев пять матчей за сборную России и одна голевая передача.