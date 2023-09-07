Столичное «Торпедо» с большой вероятностью могут покинуть два игрока.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, это два игрока линии обороны: воспитанник клуба Артём Самсонов и Евгений Шляков. Ранее сообщалось, что оба защитника выведены из состава «автозаводцев» без объяснения причин. А сегодня, 7 сентября им обоим было объявлено об отстранении от работы с командой.

Напомним, что начало сезона в Мелбет-Первой лиге у «Торпедо» не задалось. После восьми туров претендент на повышение в РПЛ идёт лишь на 11-м месте.