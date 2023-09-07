Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев решил завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом сообщает портал Metaratings.

По данным источника, руководство «Торпедо» может предложить Рязанцеву остаться в клубе на одной из должностей.

Напомним, ранее футболист выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар», «Химки» и «Москву». Стоит отметить, что за свою карьеру он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также два раза завоевал национальный Кубок.

В прошлом сезоне Рязанцев принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и отдал один голевой пас. В текущей кампании игрок на поле не появлялся.