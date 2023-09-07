В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет против «Волгаря»

В девятом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет дома против «Волгаря». Матч запланирован на воскресенье, 10 сентября, начало в 15:00 по хабаровскому времени и 8:00 - по московскому.

Матч можно посмотреть на телеканале «Губерния», сайте «Матч ТВ», порталах VK Видео и Кинопоиск.

Астраханцы замыкают турнирную таблицу второго по силе дивизиона, набрав всего два очка в восьми матчах с разницей мячей 6-15. После пятого тура на тренерском мостике «Волгаря» Анвера Конеева сменил Сергей Павлов.

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