«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с защитником Николаем Кураленей.

Кураленя, являющийся воспитанником комсомольского футбола, перешёл в хабаровский клуб минувшим летом, сходу став не только основным игроком команды 2006 года рождения, но и её капитаном. В общей сложности за три неполных сезона в ЮФЛ Кураленя провёл 50 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Поздравляем Колю с первым контрактом, желаем регулярного прогресса и, конечно же, дорасти до нашей главной команды!» — говорится в сообщении клуба.

После восьми туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.

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