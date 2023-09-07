«СКА Медиа» примет участие в в Дальневосточной Медиалиге

Медийная команда футбольного клуба «СКА-Хабаровск» в скором времени должна начать выступления в Дальневосточной Медиалиге. «Армейцы» примут участие во втором сезоне турнира.

Команду в качестве капитана на турнире будет представлять Василий Кармазиненко. 40-летний россиянин с 2016 года тренирует молодёжную команду «СКА-Хабаровска». Во время игровой карьеры он получил кличку «300100».

Напомним, основная команда «СКА-Хабаровска» в данный момент располагается на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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