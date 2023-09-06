Игрок «Торпедо» объяснил не самый удачный старт сезона

Полузащитник столичного «Торпедо» Иван Енин оценил не самый удачный старт его клуба в новом сезоне Мелбет-Первой лиги.

«У нас многое не выходит в построении игры в обороне и в атаке, с голами проблема. Работаем над этим, будем находить ошибки и делать выводы, хотя их уже давно пора делать», - размышляет футболист для Metaratings.

Напомним, что в прошедший понедельник «чёрно-белые» уступили «Родине» и опустились на 11-е место в турнирной таблице первенства с 11 набранными баллами за восемь туров.

«В команде все хорошо, нужна лишь просто серия побед – она поможет воспрять духом, всё будет как надо», - добавил Енин.

Главным тренером столичной команды с марта является испанец Жозеп Клотет.