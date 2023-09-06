Агент Стефановича: «Илья до зимы точно остаётся в «Торпедо»

Андрей Талаев, агент нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, сообщил, что 27-летний футболист принял решение остаться в московском клубе как минимум до зимы.

«Он сам захотел остаться. После того, как сорвался один из вариантов, Илья решил, что надо сейчас сосредоточиться на футболе», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Действующий контракт Стефановича с «Торпедо» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «автозаводцев» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Помимо «Торпедо», в карьере Стефановича были такие команды, как «Велес», «Волгарь», «Черноморец», «Кубань» и «КАМАЗ».