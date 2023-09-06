Игрок «Торпедо» Енин: «Мы обязаны выйти в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин заявил, что «автозаводцы» обязаны вернуться в РПЛ независимо от качества состава и уровня соперников.

«У команды стоит цель выхода в РПЛ, и мы должны её выполнить. И не важно какой у нас состав, соперники. В первую очередь надо смотреть на себя. Главные соперники для нас — это мы сами», — цитирует Енина Metaratings.

После восьми туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. От лидирующей «Алании» «автозаводцы» отстают на восемь баллов.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 11 сентября против «Акрона». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.