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Мелбет-Первая лига

Игрок «Торпедо» Енин: «Мы обязаны выйти в РПЛ»

06 Сентября 2023 • 13:36 Комментировать
Торпедо Москва
...
Акрон
11.09 19:30

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин заявил, что «автозаводцы» обязаны вернуться в РПЛ независимо от качества состава и уровня соперников.

«У команды стоит цель выхода в РПЛ, и мы должны её выполнить. И не важно какой у нас состав, соперники. В первую очередь надо смотреть на себя. Главные соперники для нас — это мы сами», — цитирует Енина Metaratings.

После восьми туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. От лидирующей «Алании» «автозаводцы» отстают на восемь баллов.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 11 сентября против «Акрона». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Иван Енин
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