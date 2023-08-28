Талалаев: «Разочаровывает то, что второй матч не можем забить»

«Химки» провели домашний матч против «Волгаря» в рамках Первой лиги и не смогли переиграть одного из аутсайдеров (0:0).

После завершения поединка наставник «Химок» Андрей Талалаев покритиковал подопечных: «Разочаровывает то, что второй матч не можем забить. Сегодня утром работали над стандартами, и даже они не получились», - приводят слова тренера «Вести Подмосковья».

Также Талалаев посетовал на несыгранность состава и отсутствие креатива со стороны атакующих футболистов.

В следующем матче «Химки» сыграют против «Кубани».