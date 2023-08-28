Талалаев: «Разочаровывает то, что второй матч не можем забить»

«Химки» провели домашний матч против «Волгаря» в рамках Первой лиги и не смогли переиграть одного из аутсайдеров (0:0).
После завершения поединка наставник «Химок» Андрей Талалаев покритиковал подопечных: «Разочаровывает то, что второй матч не можем забить. Сегодня утром работали над стандартами, и даже они не получились», - приводят слова тренера «Вести Подмосковья».
Также Талалаев посетовал на несыгранность состава и отсутствие креатива со стороны атакующих футболистов.
В следующем матче «Химки» сыграют против «Кубани».
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