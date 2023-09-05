Бояринцев — о результатах «Сокола»: «Мы спокойно относимся к нынешнему результату»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев ответил на вопрос об успешном старте команды в Мелбет-Первой лиге.

«Просто в команде подобрался хороший коллектив: ребята амбициозные, все хотят работать и показывать себя. Но мы спокойно относимся к нынешнему результату», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

Специалист отметил, что на данный момент в турнирной таблице высокая плотность, поэтому сейчас нельзя расслабляться, нужно двигаться от игры к игре.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сокол» вышел в Мелбет-Первую лигу. После восьми туров подопечные Бояринцева занимают вторую строчку во втором по силе российском дивизионе, отставая от лидирующей «Алании» на три очка.