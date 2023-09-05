Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Бояринцев — о результатах «Сокола»: «Мы спокойно относимся к нынешнему результату»

05 Сентября 2023 • 21:26 Комментировать
Сокол
...
КАМАЗ
09.09 16:00

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев ответил на вопрос об успешном старте команды в Мелбет-Первой лиге.

«Просто в команде подобрался хороший коллектив: ребята амбициозные, все хотят работать и показывать себя. Но мы спокойно относимся к нынешнему результату», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

Специалист отметил, что на данный момент в турнирной таблице высокая плотность, поэтому сейчас нельзя расслабляться, нужно двигаться от игры к игре.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сокол» вышел в Мелбет-Первую лигу. После восьми туров подопечные Бояринцева занимают вторую строчку во втором по силе российском дивизионе, отставая от лидирующей «Алании» на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОКОЛ КАМАЗ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
21:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев — о результатах «Сокола»: «Мы спокойно относимся к нынешнему результату»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Услуги Дзагоева были предложены двум командам РПЛ слухи
15:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Костюков перешёл в махачкалинское «Динамо» на правах аренды
11:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» Савин: «Есть разочарование от результата, но не от игры»
10:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» опровергли информацию о переговорах с Денисом Глушаковым
09:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Родина» остановила большинство наших атак грубой игрой»
04 Сентября
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» уверенно обыграла «Торпедо» в последнем матче тура
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» отдалился от зоны вылета, обыграв на выезде «Тюмень»
18:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» и «Торпедо» назвали составы на московское дерби
16:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов — о поражении «СКА-Хабаровска»: «Игру решили эпизоды»
03 Сентября
20:01 · Россия. Премьер-лига
Психолог предположил, почему Абаскалю тяжело в России 1
19:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» и «Ленинградец» обменялись голами с пенальти
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» в седьмой раз в восьми матчах сыграл вничью
16:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» поднялся в группу лидеров, забив один гол в ворота «Нефтехимика»
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» всухую проиграл махачкалинскому «Динамо»
Все новости
Рекомендуем