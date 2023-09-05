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Мелбет-Первая лига

Президент «Торпедо» Савин: «Есть разочарование от результата, но не от игры»

05 Сентября 2023 • 11:08 Комментировать
Торпедо Москва
...
Акрон
11.09 19:30

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о результатах команды на старте текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

Напомним, вчера, 4 сентября, «автозаводцы» уступили «Родине» (0:2) в матче восьмого тура и опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы.

По словам Савина, его устраивает игра, которую демонстрирует московская команда. При этом президент признался, что разочарован результатами «Торпедо».

«Родина» отдала мяч, сделала два момента и один во втором, когда мы сами себе привезли. Всё. В остальном в футбол играла одна команда, это наша лучшая игра — именно по качеству», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 11 сентября против «Акрона». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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ТОРПЕДО МОСКВА АКРОН
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