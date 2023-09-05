В «Торпедо» опровергли информацию о переговорах с Денисом Глушаковым

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Савин опроверг информацию о том, что переговоры «Торпедо» с 36-летним футболистом находятся на финальной стадии.

«Нет, это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, что последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул минувшим летом. Также в карьере опытного футболиста были «Химки», «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак». В составе «красно-белых» полузащитник успел стать чемпионом России.