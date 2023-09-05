Клотет: «Родина» остановила большинство наших атак грубой игрой»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о поражении от «Родины» (0:2) в матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги.

«Мы создали много опасных атак в игре, которая была повёрнута против нас. Было много грубости. «Родина» остановила большинство наших потенциальных атак грубой игрой», — цитирует Клотета «Матч ТВ».

После этого поражения «автозаводцы» опустились на девятую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе «Торпедо» 11 набранных очков. Свой следующий матч команда Клотета проведёт 11 сентября против тольяттинского «Акрона». Начало — в 19:30 по московскому времени.