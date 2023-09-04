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Мелбет-Первая лига

«Родина» уверенно обыграла «Торпедо» в последнем матче тура

04 Сентября 2023 • 21:31 Комментировать
Родина Москва
2:0
Торпедо Москва
окончен

Середняки Мелбет-Первой лиги, «Родина» и «Торпедо», провели заключительный матч восьмого тура. Быстрый гол Ивана Тимошенко на третьей минуте помог хозяевам добыть три очка. Был реализован выход один на один с голкипером. В целом у Егора Бабурина было много работы, а под конец первого тайма и «автозаводцы» начали отвечать опасными выпадами. «Родина» снова забила на 78-й минуте, когда уже Амур Калмыков оказался сам перед воротами и был точен.

Хозяева набрали 12 очков и с 15-го места взмыли на шестое. У соперника на один пункт меньше.

Протокол игры  
Родина Москва2:0Торпедо Москва
(1:0) Тимошенко Иван3'  
(2:0) Калмыков Амур78'  
Городовой АлексейЮдинцев ГеоргийКризан МитяВоропаев АртёмКлещенко АлександрСултонов Мухаммад 69' (Калмыков Амур ( 69') Дмитриев ОлегВачхольз Весли НатаГордюшенко Астемир 79' (Куль Руслан ( 79') Тимошенко Иван 79' (Шильцов Константин ( 79') Турищев Максим 69' (Самко Владислав ( 69')
Запасные: Камышев ИльяКочиев ХетагБезчаснюк АлександрСокол АртёмАйдаров Сергей
Бабурин ЕгорШляков Евгений 46' (Шамкин Даниил ( 46'  86') Бородин Сергей АлексеевичКалугин НикитаЮзепчук Роман 76' (Шевченко Глеб ( 76') Енин ИванУсанов Алексей  29' 63' (Стефанович Илья ( 63') Чурич Марио 69' (Горбунов Игорь ( 69') Манелов ИраклийРейна ЙордиГонгадзе Георгий 76' (Лебеденко Игорь ( 76')
Запасные: Рязанцев АлександрПолоз ДмитрийМосквичёв ВладимирЧервяков РусланБондарь АндрейИваньков Александр IIСамсонов Артём Владимирович
04 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Родина Москва
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