«Родина» уверенно обыграла «Торпедо» в последнем матче тура

Середняки Мелбет-Первой лиги, «Родина» и «Торпедо», провели заключительный матч восьмого тура. Быстрый гол Ивана Тимошенко на третьей минуте помог хозяевам добыть три очка. Был реализован выход один на один с голкипером. В целом у Егора Бабурина было много работы, а под конец первого тайма и «автозаводцы» начали отвечать опасными выпадами. «Родина» снова забила на 78-й минуте, когда уже Амур Калмыков оказался сам перед воротами и был точен.
Хозяева набрали 12 очков и с 15-го места взмыли на шестое. У соперника на один пункт меньше.
Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван3'
|(2:0) Калмыков Амур78'
Городовой Алексей•Юдинцев Георгий•Кризан Митя•Воропаев Артём•Клещенко Александр•Султонов Мухаммад69' (Калмыков Амур (69') •Дмитриев Олег•Вачхольз Весли Ната•Гордюшенко Астемир79' (Куль Руслан (79') •Тимошенко Иван79' (Шильцов Константин (79') •Турищев Максим69' (Самко Владислав (69')
Бабурин Егор•Шляков Евгений46' (Шамкин Даниил (46') • 86'Бородин Сергей Алексеевич•Калугин Никита•Юзепчук Роман76' (Шевченко Глеб (76') •Енин Иван•Усанов Алексей 29'63' (Стефанович Илья (63') •Чурич Марио69' (Горбунов Игорь (69') •Манелов Ираклий•Рейна Йорди•Гонгадзе Георгий76' (Лебеденко Игорь (76')
04 сентября.
Бан пользователя