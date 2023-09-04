«Родина» уверенно обыграла «Торпедо» в последнем матче тура

Середняки Мелбет-Первой лиги, «Родина» и «Торпедо», провели заключительный матч восьмого тура. Быстрый гол Ивана Тимошенко на третьей минуте помог хозяевам добыть три очка. Был реализован выход один на один с голкипером. В целом у Егора Бабурина было много работы, а под конец первого тайма и «автозаводцы» начали отвечать опасными выпадами. «Родина» снова забила на 78-й минуте, когда уже Амур Калмыков оказался сам перед воротами и был точен.

Хозяева набрали 12 очков и с 15-го места взмыли на шестое. У соперника на один пункт меньше.