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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» отдалился от зоны вылета, обыграв на выезде «Тюмень»

04 Сентября 2023 • 19:00 Комментировать
Тюмень
1:2
Арсенал Тула
окончен

В предпоследнем матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Арсенала». В случае победы хозяева могли выйти на вторую строчку в таблице, но всё в итоге потерпели неудачу. Туляки ударно провели стартовую 45-минутку и отметились двумя результативными ударами Кирилла Большакова и Джонатана Окоронкво. На 58-й минуте Евгений Татаринов отыграл один мяч, но «Тюмень» все же уступила (1:2) и с 13 очками делит четвертое место, соперник поднялся с 15-го места на 11-е, набрав 10 пунктов.

Протокол игры  
Тюмень1:2Арсенал Тула
  26'Большаков Кирилл (0:1)
  40'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:2)
(1:2) Татаринов Евгений58'  
Любаков ЕгорПеченкин Никита 59' (Петров Михаил ( 59') Байтуков РусланСиняк АнтонШадрин Павел 59' (Чуканов Андреа ( 59') Касаткин Никита 22' (Бем Александр ( 22') Дружинин ИгорьСамойлов ДенисШитов Виталий 78' (Балахонцев Никита ( 78') Маркелов Иван 59' (Порохов Илья ( 59') Татаринов Евгений
Запасные: Кобялко АнтонМырзаков КириллМилютин ВадимАухадеев КаримГубочкин АлексейСавин Андрей
Кокарев Никита  90'Большаков КириллКоротков Александр IIХабибов Ансор 82' (Ндука Ифеани Давид ( 82') Ткачёв СергейМацукатов Алекс 67' (Пантелеев Владислав ( 67') Макаров Анатолий 82' (Гираев Карим ( 82') Кайнов МаксимПопов АртёмПомерко Алексей 31' (Нижегородов Константин ( 31'Денисов Александр 67') Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Халназаров РустамБыковский ИльяЛевашов МихаилГерасимов ДмитрийФайзуллин ДэнисГолосов Илья
04 сентября.

 

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