«Арсенал» отдалился от зоны вылета, обыграв на выезде «Тюмень»

В предпоследнем матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Арсенала». В случае победы хозяева могли выйти на вторую строчку в таблице, но всё в итоге потерпели неудачу. Туляки ударно провели стартовую 45-минутку и отметились двумя результативными ударами Кирилла Большакова и Джонатана Окоронкво. На 58-й минуте Евгений Татаринов отыграл один мяч, но «Тюмень» все же уступила (1:2) и с 13 очками делит четвертое место, соперник поднялся с 15-го места на 11-е, набрав 10 пунктов.