«Арсенал» отдалился от зоны вылета, обыграв на выезде «Тюмень»

В предпоследнем матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Арсенала». В случае победы хозяева могли выйти на вторую строчку в таблице, но всё в итоге потерпели неудачу. Туляки ударно провели стартовую 45-минутку и отметились двумя результативными ударами Кирилла Большакова и Джонатана Окоронкво. На 58-й минуте Евгений Татаринов отыграл один мяч, но «Тюмень» все же уступила (1:2) и с 13 очками делит четвертое место, соперник поднялся с 15-го места на 11-е, набрав 10 пунктов.
Протокол игры
|26'Большаков Кирилл (0:1)
|40'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:2)
|(1:2) Татаринов Евгений58'
Любаков Егор•Печенкин Никита59' (Петров Михаил (59') •Байтуков Руслан•Синяк Антон•Шадрин Павел59' (Чуканов Андреа (59') •Касаткин Никита22' (Бем Александр (22') •Дружинин Игорь•Самойлов Денис•Шитов Виталий78' (Балахонцев Никита (78') •Маркелов Иван59' (Порохов Илья (59') •Татаринов Евгений
Кокарев Никита• 90'Большаков Кирилл•Коротков Александр II•Хабибов Ансор82' (Ндука Ифеани Давид (82') •Ткачёв Сергей•Мацукатов Алекс67' (Пантелеев Владислав (67') •Макаров Анатолий82' (Гираев Карим (82') •Кайнов Максим•Попов Артём•Померко Алексей31' (Нижегородов Константин (31'•Денисов Александр67') •Окоронкво Джонатан Теофилус
04 сентября.
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