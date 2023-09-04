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Мелбет-Первая лига

«Родина» и «Торпедо» назвали составы на московское дерби

04 Сентября 2023 • 18:54 Комментировать
Родина Москва
1:0
Торпедо Москва
2-й тайм

Столичные «Родина» и «Торпедо» проведут московское дерби в рамках восьмого тура Мелбет-Первой лиги. Оба клуба менее чем за час до стартового свистка представили свои составы.

«Родина»: Городовой, Юдинцев, Кризан, Воропаев, Клещенко, Султонов, Дмитриев, Вачхольз, Гордюшенко, Тимошенко, Турищев;

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Бородин, Калугин, Юзепчук, Енин, Усанов, Чурич, Манелов, Рейна, Гонгадзе.

Напомним, что экс-участник стыковых матчей в лице «Родины» идёт в турнирной таблице первенства пока в её нижней части – на 15-м месте. В активе столичной команды девять баллов.

«Торпедо» Жозепа Клотета тоже пока идёт ниже ожиданий – «чёрно-белые» разместились на восьмой позиции с 11 очками. Отставание от первой строчки, которую занимает «Алания» - восемь баллов.

Текстовую трансляцию заключительного матча восьмого тура Мелбет-Первой лиги проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Родина Москва
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