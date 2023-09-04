«Родина» и «Торпедо» назвали составы на московское дерби

Столичные «Родина» и «Торпедо» проведут московское дерби в рамках восьмого тура Мелбет-Первой лиги. Оба клуба менее чем за час до стартового свистка представили свои составы.

«Родина»: Городовой, Юдинцев, Кризан, Воропаев, Клещенко, Султонов, Дмитриев, Вачхольз, Гордюшенко, Тимошенко, Турищев;

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Бородин, Калугин, Юзепчук, Енин, Усанов, Чурич, Манелов, Рейна, Гонгадзе.

Напомним, что экс-участник стыковых матчей в лице «Родины» идёт в турнирной таблице первенства пока в её нижней части – на 15-м месте. В активе столичной команды девять баллов.

«Торпедо» Жозепа Клотета тоже пока идёт ниже ожиданий – «чёрно-белые» разместились на восьмой позиции с 11 очками. Отставание от первой строчки, которую занимает «Алания» - восемь баллов.

Текстовую трансляцию заключительного матча восьмого тура Мелбет-Первой лиги проведёт LiveResult.ru.