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Мелбет-Первая лига

Шаронов — о поражении «СКА-Хабаровска»: «Игру решили эпизоды»

04 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:2
Динамо Махачкала
окончен

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался после поражения команды от махачкалинского «Динамо» (0:2) в матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги.

«Игру решили эпизоды, в которых мы проиграли в позиционной обороне. «Динамо» использовало вертикальные передачи. Что касается атаки, мы владели территорией, но не смогли вскрыть эту массированную оборону», — приводит слова Шаронова официальный сайт хабаровского клуба.

После восьми туров «СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 11 очков.

Следующим соперником команды Шаронова станет астраханский «Волгарь». Игра девятого тура состоится 10 сентября. Начало — в 08:00 по мск.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шаронов СКА-Хабаровск
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