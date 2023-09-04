Шаронов — о поражении «СКА-Хабаровска»: «Игру решили эпизоды»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался после поражения команды от махачкалинского «Динамо» (0:2) в матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги.

«Игру решили эпизоды, в которых мы проиграли в позиционной обороне. «Динамо» использовало вертикальные передачи. Что касается атаки, мы владели территорией, но не смогли вскрыть эту массированную оборону», — приводит слова Шаронова официальный сайт хабаровского клуба.

После восьми туров «СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 11 очков.

Следующим соперником команды Шаронова станет астраханский «Волгарь». Игра девятого тура состоится 10 сентября. Начало — в 08:00 по мск.

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