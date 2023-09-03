«КАМАЗ» и «Ленинградец» обменялись голами с пенальти

В заключительном на сегодня матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Ленинградца». Встреча получилась упорной, и с игры команды не смогли отличиться. Тем не менее, челнинцы едва не победили после удара Александра Гаглоева с пенальти на 77-й минуте, правда, соперник вскоре отыгрался, и также с 11-метровой отметки - 1:1.
«КАМАЗ» после третьей подряд ничьей набрал 12 очков и делит шестое место, у соперника 10 баллов и 11-е место.
Протокол игры
|(1:0) Гаглоев Александр77'
|85' (1:1)
Анисимов Артур•Абрамов Артём•Пальцев Валентин•Ратников Савелий•Аюкин Руслан•Бадртдинов Ильнур81' (Защепкин Роман (81') •Горелов Павел68' (Кириллов Юрий (68') •Таликин Дамир68' (Фартуна Борис (68') •Родин Даниил81' (Полюткин Антон (81') •Гаглоев Александр• 88'Укомский Артемий
Смирнов Егор• 77'Микушин Владислав•Хитяев Андрей•Костин Сергей25' (Кудрявцев Роман (25') •Николаев Сергей• 83'Каптилов Валерий82' (Суханов Эдуард (82') •Казаков Руслан• 74'Сиротов Владислав62' (Маркин Михаил (62') • 88'Горулёв Виталий•Серебряков Дмитрий•Бачинский Максим 59'
03 сентября.
Бан пользователя