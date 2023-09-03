«КАМАЗ» и «Ленинградец» обменялись голами с пенальти

В заключительном на сегодня матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Ленинградца». Встреча получилась упорной, и с игры команды не смогли отличиться. Тем не менее, челнинцы едва не победили после удара Александра Гаглоева с пенальти на 77-й минуте, правда, соперник вскоре отыгрался, и также с 11-метровой отметки - 1:1.

«КАМАЗ» после третьей подряд ничьей набрал 12 очков и делит шестое место, у соперника 10 баллов и 11-е место.