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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» и «Ленинградец» обменялись голами с пенальти

03 Сентября 2023 • 19:04 Комментировать
КАМАЗ
1:1
Ленинградец
окончен

В заключительном на сегодня матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Ленинградца». Встреча получилась упорной, и с игры команды не смогли отличиться. Тем не менее, челнинцы едва не победили после удара Александра Гаглоева с пенальти на 77-й минуте, правда, соперник вскоре отыгрался, и также с 11-метровой отметки - 1:1.

«КАМАЗ» после третьей подряд ничьей набрал 12 очков и делит шестое место, у соперника 10 баллов и 11-е место.

Протокол игры  
КАМАЗ1:1Ленинградец
(1:0) Гаглоев Александр77'  
  85' (1:1)
Анисимов АртурАбрамов АртёмПальцев ВалентинРатников СавелийАюкин РусланБадртдинов Ильнур 81' (Защепкин Роман ( 81') Горелов Павел 68' (Кириллов Юрий ( 68') Таликин Дамир 68' (Фартуна Борис ( 68') Родин Даниил 81' (Полюткин Антон ( 81') Гаглоев Александр  88'Укомский Артемий
Запасные: Почивалин ВалерийБорисенко ГригорийВоробьев КириллАсылов ИльясСмирнов Алексей Сергеевич
Смирнов Егор  77'Микушин ВладиславХитяев АндрейКостин Сергей 25' (Кудрявцев Роман ( 25') Николаев Сергей  83'Каптилов Валерий 82' (Суханов Эдуард ( 82') Казаков Руслан  74'Сиротов Владислав 62' (Маркин Михаил ( 62'  88') Горулёв ВиталийСеребряков ДмитрийБачинский Максим  59'
Запасные: Жиронкин ВиталийЛевин МаксимРозманов НикитаКарабашев НикитаЯковлев Андрей
03 сентября.

 

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