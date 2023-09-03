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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» в седьмой раз в восьми матчах сыграл вничью

03 Сентября 2023 • 16:56 Комментировать
Акрон
0:0
Черноморец Нв
окончен

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги один из лидеров, «Акрон», принимал дома «Черноморец», единственную команду, которая пока никому не проигрывала в текущем сезоне. Поединок получился боевым, но нерезультативным - 0:0. Тольяттинцы не могут победить в четвертом матче подряд и с 14 очками занимают третье место. Соперник выдал семь ничьих в восьми поединках и делит 11-е место.

Протокол игры  
Акрон0:0Черноморец Нв
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович НеманьяКонюхов ВадимСавичев КонстантинХубаев ДавидПесегов Евгений 67' (Эльдарушев Абу-Саид ( 67'  85') Чудин Иван 73' (Макаров Сергей ( 73') Данилин Кирилл 73' (Азаров Владимир ( 73') Апеков Руслан 67' (Килин Антон ( 67') Понсе Андрес 67' (Галкин Владислав ( 67')
Запасные: Палиенко МаксимБокоев МаратНагаев ДмитрийХоджаниязов ДжамалдинСангаре ДэвидДимоски Боян
Фролкин ДаниилФомин ДенисГараев ВикторКумбурович Никола 90' (Кириленко Владислав ( 90') Гречкин АлексейМаклаков ИванБудагян Юрий 79' (Антонов Антон ( 79') Коробов ДмитрийСаадуев Шамиль 79' (Гурченко Даниил ( 79') Руденко Владислав 57' (Магомедов Зикрула ( 57') Делькин Артём 90' (Абакаров Магомед ( 90')
Запасные: Панамарев НикитаКлимов НикитаТюрин МатвейКрасильниченко ОлегАдаев ВладиславХагур Руслан
03 сентября.

 

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Черноморец Новороссийск Акрон
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