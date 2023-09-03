«Черноморец» в седьмой раз в восьми матчах сыграл вничью

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги один из лидеров, «Акрон», принимал дома «Черноморец», единственную команду, которая пока никому не проигрывала в текущем сезоне. Поединок получился боевым, но нерезультативным - 0:0. Тольяттинцы не могут победить в четвертом матче подряд и с 14 очками занимают третье место. Соперник выдал семь ничьих в восьми поединках и делит 11-е место.
Протокол игры
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Конюхов Вадим•Савичев Константин•Хубаев Давид•Песегов Евгений67' (Эльдарушев Абу-Саид (67') • 85'Чудин Иван73' (Макаров Сергей (73') •Данилин Кирилл73' (Азаров Владимир (73') •Апеков Руслан67' (Килин Антон (67') •Понсе Андрес67' (Галкин Владислав (67')
Фролкин Даниил•Фомин Денис•Гараев Виктор•Кумбурович Никола90' (Кириленко Владислав (90') •Гречкин Алексей•Маклаков Иван•Будагян Юрий79' (Антонов Антон (79') •Коробов Дмитрий•Саадуев Шамиль79' (Гурченко Даниил (79') •Руденко Владислав57' (Магомедов Зикрула (57') •Делькин Артём90' (Абакаров Магомед (90')
03 сентября.
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