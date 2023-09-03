«Черноморец» в седьмой раз в восьми матчах сыграл вничью

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги один из лидеров, «Акрон», принимал дома «Черноморец», единственную команду, которая пока никому не проигрывала в текущем сезоне. Поединок получился боевым, но нерезультативным - 0:0. Тольяттинцы не могут победить в четвертом матче подряд и с 14 очками занимают третье место. Соперник выдал семь ничьих в восьми поединках и делит 11-е место.