«Шинник» поднялся в группу лидеров, забив один гол в ворота «Нефтехимика»

После поражений на старте сезона «Шинник» набрал ход и продолжается продвигаться вверх по турнирной таблице. В восьмом туре Мелбет-Первой лиги команда из Ярославля играла против «Нефтехимика», одного из аутсайдеров, и добилась успеха. Победу со счетом 1:0 принес голевой удар уже на четвертой минуте, его автором стал Игорь Соколов.

В турнирной таблице «Шинник» делит четвертое место, набрав 13 очков, «Нефтехимик» (4) - предпоследний.