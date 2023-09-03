«Шинник» поднялся в группу лидеров, забив один гол в ворота «Нефтехимика»

После поражений на старте сезона «Шинник» набрал ход и продолжается продвигаться вверх по турнирной таблице. В восьмом туре Мелбет-Первой лиги команда из Ярославля играла против «Нефтехимика», одного из аутсайдеров, и добилась успеха. Победу со счетом 1:0 принес голевой удар уже на четвертой минуте, его автором стал Игорь Соколов.
В турнирной таблице «Шинник» делит четвертое место, набрав 13 очков, «Нефтехимик» (4) - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Соколов Игорь4'
Довбня Александр•Котин Никита•Гузь Дмитрий•Семёнов Андрей Игоревич• 78'Шадринцев Дмитрий•Самсонов Артём Сергеевич46' (Гащенков Михаил (46') •Алейников Василий• 64'Соколов Игорь68' (Зинков Вячеслав (68') •Малахов Артём58' (Андреев Игорь (58') •Самойлов Дмитрий82' (Валиахметов Эдуард (82') •Рубцов Илья58' (Ставпец Александр (58')
Голубев Андрей•Котов Павел60' (Джамилов Султан (60') •Зорин Богдан•Шоркин Максим• 90'Ситдиков Марат79' (Кахидзе Александр (79') •Бердников Алексей•Денисов Роман•Петров Максим Вячеславович•Кокоев Давид•Котик Артём67' (Першин Матвей (67') •Грузнов Илья46' (Агалаков Владислав (46')
03 сентября.
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