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Мелбет-Первая лига

«Шинник» поднялся в группу лидеров, забив один гол в ворота «Нефтехимика»

03 Сентября 2023 • 16:00 Комментировать
Шинник
1:0
Нефтехимик
окончен

После поражений на старте сезона «Шинник» набрал ход и продолжается продвигаться вверх по турнирной таблице. В восьмом туре Мелбет-Первой лиги команда из Ярославля играла против «Нефтехимика», одного из аутсайдеров, и добилась успеха. Победу со счетом 1:0 принес голевой удар уже на четвертой минуте, его автором стал Игорь Соколов.

В турнирной таблице «Шинник» делит четвертое место, набрав 13 очков, «Нефтехимик» (4) - предпоследний.

Протокол игры  
Шинник1:0Нефтехимик
(1:0) Соколов Игорь4'  
Довбня АлександрКотин НикитаГузь ДмитрийСемёнов Андрей Игоревич  78'Шадринцев ДмитрийСамсонов Артём Сергеевич 46' (Гащенков Михаил ( 46') Алейников Василий  64'Соколов Игорь 68' (Зинков Вячеслав ( 68') Малахов Артём 58' (Андреев Игорь ( 58') Самойлов Дмитрий 82' (Валиахметов Эдуард ( 82') Рубцов Илья 58' (Ставпец Александр ( 58')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманБеляев СергейПрокуроров АрсенийМалыхин ДмитрийНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
Голубев АндрейКотов Павел 60' (Джамилов Султан ( 60') Зорин БогданШоркин Максим  90'Ситдиков Марат 79' (Кахидзе Александр ( 79') Бердников АлексейДенисов РоманПетров Максим ВячеславовичКокоев ДавидКотик Артём 67' (Першин Матвей ( 67') Грузнов Илья 46' (Агалаков Владислав ( 46')
Запасные: Герасимов АлексейСагуткин ДаниилМарухин ВладимирЕщенко СергейТалалай Денис
03 сентября.

 

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Шинник Нефтехимик
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