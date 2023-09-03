Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» всухую проиграл махачкалинскому «Динамо»

03 Сентября 2023 • 12:06 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:2
Динамо Махачкала
окончен

В первом воскресном матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против махачкалинского «Динамо». Команда Романа Шаронова не смогла порадовать своих болельщиков забитыми голами и уступила со счетом 0:2. Всё решилось за две минуты в середине первого тайма, когда Сердер Сердеров оформил дубль. Ражаб Магомедов мог делать счет разгромным, но с 11-метровой отметки не переиграл вратаря.

Махачкалинцы всего в одном очке от топ-четверки, а соперник делит шестое место, отставая от «Динамо» на один балл.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:2Динамо Махачкала
  29'Сердеров Сердер (0:1)
  31'Сердеров Сердер (0:2)
Сугробов ВладимирНикитин Андрей ВладимировичПокидышев Николай 46' (Петров Илья ( 46') Рукас ТомасКожемякин ОлегСимонян АртёмСавинов Андрей 46' (Мусалов Магомед ( 46') Бавин ЮрийЯо Жан Шарль I 58' (Никитин Кирилл ( 58') Бегун Дмитрий  45' 68' (Кутовой Максим ( 68'  76') Алиев Саид
Запасные: Чавара МаркоСосранов РустамГонгапшев АльбекИмамов ИсламШипунов ТимофейСтародуб Дмитрий
Волк ДавидАлибеков МуталипКовачевич ВладимирХрамцов Максим 79' (Сундуков Темиркан ( 79'  90') Кагермазов СосланШумахов ИдарЛисакович Руслан 52' (Магомедов Ражаб ( 52') Глушков Никита Сергеевич  90'Сердеров Сердер 61' (Зайнивов Алимхан ( 61'Сандрачук Александр 79') Касинтура Эгаш  45'Абдуллахи Квари
Запасные: Гошев ЕвгенийАбдурагимов РамазанОсокин Денис
03 сентября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
2
2.26 3.15 3.45
Видео
03.09.23 в 14:00
Шинник Шинник
Нефтехимик Нефтехимик
2.43 3.20 3.10
Видео
03.09.23 в 15:00
Акрон Акрон
Черноморец Нв Черноморец Нв
1.97 3.25 4.20
Видео
03.09.23 в 17:00
КАМАЗ КАМАЗ
Ленинградец Ленинградец
2.17 3.00 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» всухую проиграл махачкалинскому «Динамо»
10:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
02 Сентября
20:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» поделили очки с «Кубанью», проведя тайм в меньшинстве
20:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» - снова единоличный лидер после победы над «Енисеем»
19:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» возглавил Первую лигу, обыграв главного аутсайдера
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент защитника «Химок» Тассано высказался о переезде игрока в Португалию
16:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Велесе» отреагировали на новость об интересе к Кутепову
01 Сентября
13:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» подтвердил желание подписать Щенникова
11:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин — о Талалаеве: «Иногда его методы жестковаты, вижу, как новички закипают от такого прессинга»
10:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин — о возможном выходе «Химок» в РПЛ: «Гарантий никаких давать не могу, Самсонов тоже как-то обещал, что «Торпедо» не вылетит»
09:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин: «Клотет пытался привить «Торпедо» испанский стиль, когда нам как воздух нужны были очки»
31 Августа
20:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» спародировали обзор на Бентли, в главной роли – водитель клубного автобуса видео
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» отреагировали на слухи об интересе к Глушакову
17:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Глушаков близок к подписанию контракта с клубом из Москвы
14:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Тассано: «Ведём переговоры о возвращении Кристиана в Португалию»
Все новости
Рекомендуем