«СКА-Хабаровск» всухую проиграл махачкалинскому «Динамо»

В первом воскресном матче восьмого тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против махачкалинского «Динамо». Команда Романа Шаронова не смогла порадовать своих болельщиков забитыми голами и уступила со счетом 0:2. Всё решилось за две минуты в середине первого тайма, когда Сердер Сердеров оформил дубль. Ражаб Магомедов мог делать счет разгромным, но с 11-метровой отметки не переиграл вратаря.

Махачкалинцы всего в одном очке от топ-четверки, а соперник делит шестое место, отставая от «Динамо» на один балл.