Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов, права на которого принадлежат «Уралу», пропустит из-за травмы ещё около двух недель. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал источник, близкий к ситуации.

По уточненной информации, 31-летний футболист травмировал ахиллово сухожилие и может восстановиться к матчу с тульским «Арсеналом», который пройдет 17 сентября.

Сегодня, 3 сентября, «черно-синие» примут на своем поле нижнекамский «Нефтехимик» в рамках восьмого тура Мелбет-Первой лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.