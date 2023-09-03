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Мелбет-Первая лига

Игрок «Шинника» Емельянов пропустит из-за травмы ещё две недели эксклюзив

03 Сентября 2023 • 12:05 Комментировать
Шинник
...
Нефтехимик
Через 1 ч. 35 мин.

Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов, права на которого принадлежат «Уралу», пропустит из-за травмы ещё около двух недель. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал источник, близкий к ситуации.

По уточненной информации, 31-летний футболист травмировал ахиллово сухожилие и может восстановиться к матчу с тульским «Арсеналом», который пройдет 17 сентября.

Сегодня, 3 сентября, «черно-синие» примут на своем поле нижнекамский «Нефтехимик» в рамках восьмого тура Мелбет-Первой лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Роман Емельянов
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