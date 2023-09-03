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Терехов: «В «Химках» собрались люди не номер отбывать, а решать конкретные задачи» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 11:40 Комментировать

Защитник «Химок» Сергей Терехов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как приживается в Первой лиге.

- Почему решили перейти в «Химки»?

- Так сложились обстоятельства. Пришел решать задачу возвращения в РПЛ с этим клубом.

- Вас мотивирует такая цель?

- С прошлым клубом последний сезон мы не решали никаких задач. Конечно, сейчас у меня присутствует мотивация. Любой амбициозный футболист должен приходить в новую команду со своими целями.

- Как вам уровень лиги? Не низковат для вас?

- Не думаю, что уровень низкий. Он добротный. Ребята везде умеют играть в футбол. Возможно, здесь больше борьбы, но я пока провел не так много времени в ФНЛ. Легко выигрывать никто не дает.

- В Первой лиге много искусственных полей. Насколько вы готовы играть в таких условиях.

- Я три сезона играл в «Оренбурге» на искусственном поле, поэтому никаких проблем сейчас не испытываю.

- Насколько реально «Химкам» побороться за возвращение в РПЛ?

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- Мы сто процентов поборемся за повышение в классе. Такая задача стоит, и она будет выполняться. Здесь собрались люди не номер отбывать, а решать конкретные задачи.

- С Талалаевым вы раньше не работали. Как взаимодействуете?

- У каждого тренера есть свои требования, которые надо выполнять. Тут нет ничего нового.

- За своими бывшими клубами следите?

- Особо не слежу за РПЛ, только если по телевизору матч попадается, могу посмотреть. А так, глубоко не вникаю. Времени на это нет. Тренировки накладываются на матчи РПЛ.

- Талалаев говорил, что команда натужно забивает и даже на тренировках стандарты не получаются. С чем это связано?

- Мне кажется, у большинства клубов такая беда с реализацией. Да, наши полузащитники и нападающие пока не забивают, но мы плотно над этим работаем. Поэтому в скором времени должно прорвать.

Елена Григорьевская

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