Полузащитник «Химок» Аршак Корян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выступлении «Химок» и заявил, что в Первой лиге играть сложнее, чем в РПЛ.

- Как оцените старт сезона для «Химок»?

- Немного скомканный, но я думаю, что это показатель лиги, что каждая команда может обыграть каждую. Об этом говорит даже плотность в таблице. Получается, что нет явных лидеров и аутсайдеров.

- В чем отличие ФНЛ от РПЛ, где вы играли?

- В РПЛ скорости повыше, нужно быстрее думать и принимать решения, а в ФНЛ больше физической работы и борьбы. Поэтому мне в Первой лиге играть тяжелее, чем в РПЛ.

- Насколько задача вернуться в РПЛ достижима для «Химок»?

- Зачем играть в футбол, если ты не хочешь побеждать в каждом матче и соответственно, занять первое место? А выйти в РПЛ – это очевидная задача для любого клуба ФНЛ.

- Андрей Талалаев жаловался, что «Химки» мало забивают. Почему не клеится игра в атаке?

- Надо больше иметь уверенности в себе и в зоне штрафной более хладнокровно действовать. Это наша основная проблема сейчас.

- К вам недавно перебрался Сергей Терехов из «Сочи». Это отличное усиление для вашей команды?

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- Согласен. Мы его хорошо приняли. Многие ребята знали Сергея. Кто-то играл против него, кто-то с ним в командах. Так что, думаю, ему было легко адаптироваться. Он быстро влился в коллектив.

- За своей бывшей командой, «Локомотивом» следите?

- Уже меньше слежу. Матчи особо не смотрю. Максимум, только результат. У меня есть и другие интересы помимо футбола. Его и так в жизни хватает.

Елена Григорьевская