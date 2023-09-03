«СКА-Хабаровск» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Динамо» Махачкала.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|29'Сердеров Сердер (0:1)
|31'Сердеров Сердер (0:2)
Сугробов Владимир•Никитин Андрей Владимирович•Покидышев Николай46' (Петров Илья (46') •Рукас Томас•Кожемякин Олег•Симонян Артём•Савинов Андрей46' (Мусалов Магомед (46') •Бавин Юрий•Яо Жан Шарль I58' (Никитин Кирилл (58') •Бегун Дмитрий 45'68' (Кутовой Максим (68') • 76'Алиев Саид
Волк Давид•Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир•Храмцов Максим79' (Сундуков Темиркан (79') • 90'Кагермазов Сослан•Шумахов Идар•Лисакович Руслан52' (Магомедов Ражаб (52') •Глушков Никита Сергеевич• 90'Сердеров Сердер61' (Зайнивов Алимхан (61'•Сандрачук Александр79') •Касинтура Эгаш• 45'Абдуллахи Квари
Запасные: Гошев Евгений•Абдурагимов Рамазан•Осокин Денис
03 сентября.
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