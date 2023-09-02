«Химки» поделили очки с «Кубанью», проведя тайм в меньшинстве

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «Кубань» из зоны вылета. В середине первого тайма команды обменялись голевыми атаками Гаррика Левина и Владислава Яковлева. Удаление Равиля Нетфуллина на 45-й минуте осложнило задачу команды Андрея Талалаева, и победу вырвать не удалось - 1:1.
«Химки» делят пятое место, набрав 11 очков, у соперника третья строчка с конца.
Протокол игры
|15'Левин Гаррик (0:1)
|(1:1) Яковлев Владислав Геннадьевич28'
Обухов Игорь•Волков Захар•Степанов Данил 84'90' (Мохаммад Амир (90') •Варатынов Сергей•Исаенко Олег75' (Голубович Петар (75') •Терехов Сергей•Нетфуллин Равиль• 45'Магомедов Бутта 8'67' (Мелентиевич Стефан (67') •Корян Аршак46' (Хосонов Хетаг (46') •Берковский Илья•Яковлев Владислав Геннадьевич67' (Руденко Александр Александрович (67')
Нестеренко Юрий•Жилов Ислам•Байрыев Азат•Таказов Сослан•Кенфак Оливье74' (Смирнов Александр (74') •Абдоков Нури•Фаттахов Ленар 33'• 90'Махатадзе Георгий42' (Лаук Максим (42') •Чуперка Валерий•Левин Гаррик•Гурфов Азамат46' (Темников Иван (46')
02 сентября.
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