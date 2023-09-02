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Мелбет-Первая лига

«Химки» поделили очки с «Кубанью», проведя тайм в меньшинстве

02 Сентября 2023 • 20:10 Комментировать
Химки
1:1
Кубань
окончен

В восьмом туре Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «Кубань» из зоны вылета. В середине первого тайма команды обменялись голевыми атаками Гаррика Левина и Владислава Яковлева. Удаление Равиля Нетфуллина на 45-й минуте осложнило задачу команды Андрея Талалаева, и победу вырвать не удалось - 1:1.

«Химки» делят пятое место, набрав 11 очков, у соперника третья строчка с конца.

Протокол игры  
Химки1:1Кубань
  15'Левин Гаррик (0:1)
(1:1) Яковлев Владислав Геннадьевич28'  
Обухов ИгорьВолков ЗахарСтепанов Данил  84' 90' (Мохаммад Амир ( 90') Варатынов СергейИсаенко Олег 75' (Голубович Петар ( 75') Терехов СергейНетфуллин Равиль  45'Магомедов Бутта  8' 67' (Мелентиевич Стефан ( 67') Корян Аршак 46' (Хосонов Хетаг ( 46') Берковский ИльяЯковлев Владислав Геннадьевич 67' (Руденко Александр Александрович ( 67')
Запасные: Архипов АртёмСадыгов ИльяПанченко КириллМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоАветисян ПетросКасимов Тимур
Нестеренко ЮрийЖилов ИсламБайрыев АзатТаказов СосланКенфак Оливье 74' (Смирнов Александр ( 74') Абдоков НуриФаттахов Ленар  33'  90'Махатадзе Георгий 42' (Лаук Максим ( 42') Чуперка ВалерийЛевин ГаррикГурфов Азамат 46' (Темников Иван ( 46')
Запасные: Мамтов ХасанОсипов ЕвгенийТерновский ДмитрийВеденеев Максим
02 сентября.

 

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Химки Кубань
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