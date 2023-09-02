«Алания» - снова единоличный лидер после победы над «Енисеем»

Лучшая команда старта сезона Мелбет-Первой лиги, «Алания», в восьмом туре играла против «Енисея». Уже в дебюте у команды из Владикавказа прошла голевая атака. Алан Чочиев ушел в лицевую и прострелил, а мяч от защитника срикошетил в сетку. Сразу после перерыва в похожем ключе атаковали гости, и после провала обороны Максим Савельев легко переправил мяч в цель. В середине 45-минутки Ислам Машуков получил по ногам в штрафной - пенальти. Форвард сам пробил с 11-метровой отметки в правый нижний угол - парировано, но на добивании Машуков исправился - 2:1. Давид Караев тут же мог снимать все вопросы, но попал в перекладину.

«Алания» лидирует с отрывом в три очка от «Сокола», соперник - девятый.