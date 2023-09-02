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Мелбет-Первая лига

«Алания» - снова единоличный лидер после победы над «Енисеем»

02 Сентября 2023 • 20:07 Комментировать
Алания
2:1
Енисей
окончен

Лучшая команда старта сезона Мелбет-Первой лиги, «Алания», в восьмом туре играла против «Енисея». Уже в дебюте у команды из Владикавказа прошла голевая атака. Алан Чочиев ушел в лицевую и прострелил, а мяч от защитника срикошетил в сетку. Сразу после перерыва в похожем ключе атаковали гости, и после провала обороны Максим Савельев легко переправил мяч в цель. В середине 45-минутки Ислам Машуков получил по ногам в штрафной - пенальти. Форвард сам пробил с 11-метровой отметки в правый нижний угол - парировано, но на добивании Машуков исправился - 2:1. Давид Караев тут же мог снимать все вопросы, но попал в перекладину.

«Алания» лидирует с отрывом в три очка от «Сокола», соперник - девятый.

Протокол игры  
Алания2:1Енисей
(1:0) Марков Николай12'  
  48'Савельев Максим (1:1)
(2:1) Машуков Ислам69'  
Солдатенко РостиславШавлохов ДавидБагаев АланПлиев КонстантинЦарукян Валерий 71' (Гурциев Батраз ( 71') Цараев Алан 38' (Цаллагов Ибрагим ( 38') Чочиев Алан 71' (Караев Давид ( 71'  80') Тарба Заур  89'Хабалов Алан 84' (Бутаев Аллон ( 84') Гиоргобиани НиколайМашуков Ислам 84' (Хадарцев Батраз ( 84')
Запасные: Засеев АзаматДауров РусланСухорученко МихаилКобесов ДавидМельников СтепанНатабашвили ГеоргийКачмазов Сослан
Ставер ЕвгенийКичин ВалерийМарков Николай 74' (Немченко Анатолий ( 74') Масловский АлександрХозин ВладимирЛомакин Александр  76'Раздорских Никита 46' (Глушков Никита Андреевич ( 46') Ланин Олег 85' (Окладников Андрей ( 85') Иванов ЕгорКанаплин Александр 74' (Бардыбахин Вячеслав ( 74'  81') Савельев Максим 74' (Логуа Ираклий ( 74')
Запасные: Ярусов ДаниилКрашевский Ярослав
02 сентября.

 

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Алания Енисей
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