«Алания» - снова единоличный лидер после победы над «Енисеем»

Лучшая команда старта сезона Мелбет-Первой лиги, «Алания», в восьмом туре играла против «Енисея». Уже в дебюте у команды из Владикавказа прошла голевая атака. Алан Чочиев ушел в лицевую и прострелил, а мяч от защитника срикошетил в сетку. Сразу после перерыва в похожем ключе атаковали гости, и после провала обороны Максим Савельев легко переправил мяч в цель. В середине 45-минутки Ислам Машуков получил по ногам в штрафной - пенальти. Форвард сам пробил с 11-метровой отметки в правый нижний угол - парировано, но на добивании Машуков исправился - 2:1. Давид Караев тут же мог снимать все вопросы, но попал в перекладину.
«Алания» лидирует с отрывом в три очка от «Сокола», соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Марков Николай12'
|48'Савельев Максим (1:1)
|(2:1) Машуков Ислам69'
Солдатенко Ростислав•Шавлохов Давид•Багаев Алан•Плиев Константин•Царукян Валерий71' (Гурциев Батраз (71') •Цараев Алан38' (Цаллагов Ибрагим (38') •Чочиев Алан71' (Караев Давид (71') • 80'Тарба Заур• 89'Хабалов Алан84' (Бутаев Аллон (84') •Гиоргобиани Николай•Машуков Ислам84' (Хадарцев Батраз (84')
Ставер Евгений•Кичин Валерий•Марков Николай74' (Немченко Анатолий (74') •Масловский Александр•Хозин Владимир•Ломакин Александр• 76'Раздорских Никита46' (Глушков Никита Андреевич (46') •Ланин Олег85' (Окладников Андрей (85') •Иванов Егор•Канаплин Александр74' (Бардыбахин Вячеслав (74') • 81'Савельев Максим74' (Логуа Ираклий (74')
Запасные: Ярусов Даниил•Крашевский Ярослав
02 сентября.
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