«Сокол» возглавил Первую лигу, обыграв главного аутсайдера

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Волгарь» - «Сокол». Саратовцы стали открытием старта сезона и продолжают идти вверху таблицы, сегодня зафиксирована победа над главным аутсайдером - 2:1. У победителей забили Дмитрий Сасин и Владлен Бабаев. Соперник поразил чужие ворота с пенальти после удара Даниила Клёнкина.

«Сокол» набрал 16 очков и в онлайн-таблице находится на расстоянии в одну победу от лидирующей «Алании», а по реально набранным очкам делит лидерство. У «Волгаря» только два пункта.