«Сокол» возглавил Первую лигу, обыграв главного аутсайдера

Восьмой тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Волгарь» - «Сокол». Саратовцы стали открытием старта сезона и продолжают идти вверху таблицы, сегодня зафиксирована победа над главным аутсайдером - 2:1. У победителей забили Дмитрий Сасин и Владлен Бабаев. Соперник поразил чужие ворота с пенальти после удара Даниила Клёнкина.
«Сокол» набрал 16 очков и в онлайн-таблице находится на расстоянии в одну победу от лидирующей «Алании», а по реально набранным очкам делит лидерство. У «Волгаря» только два пункта.
Протокол игры
|42'Сасин Дмитрий (0:1)
|(1:1) Клёнкин Данил57'
|71'Бабаев Владлен (1:2)
Одоевский Даниил•Хомуха Иван•Гилязетдинов Артур•Зуев Илья•Шакуро Павел•Полубояринов Данил46' (Мартовой Даниил (46') •Анисимов Андрей67' (Смирнов Данила (67') •Ткачук Денис80' (Лесников Дмитрий (80') •Атабаев Эрбол46' (Косарев Кирилл (46') •Клёнкин Данил•Пушкарев Денис46' (Ушатов Кирилл (46')
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Сериков Илья83' (Казанцев Данил (83') •Гудков Ян•Евдокимов Андрей•Абазов Астемир•Козловский Никита63' (Морозов Владислав (63') •Сасин Дмитрий86' (Караев Максим (86') •Бабаев Владлен83' (Леонтьев Игорь (83') •Мальцев Михаил•Ежков Данила63' (Югалдин Дмитрий (63') 90'
Запасные: Маньков Никита•Фёдоров Артём
02 сентября.
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