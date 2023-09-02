Агент защитника «Химок» Тассано высказался о переезде игрока в Португалию

Агент защитника подмосковных «Химок» Кристиана Тассано Хелио Мартинс высказался о переходе своего клиента в португальский «Торринсе» на правах аренды.

«Кристиан перешел в «Торринсе» на сезон на правах аренды, у португальского клуба опция на выкуп. Очень сложная сделка, но главное, что все в итоге получилось», - приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний уругваец пополнил ряды подмосковной команды в зимнее трансферное окно, его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Первой лиги Тассано провел на поле всего 83 минуты.