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В «Велесе» отреагировали на новость об интересе к Кутепову

02 Сентября 2023 • 16:17 Комментировать

Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков высказался о возможном переходе бывшего защитника сборной России Ильи Кутепова. 

«Илья Кутепов станет игроком «Велеса»? Ничего не слышал об этом», - приводит слова Шиленкова «Чемпионат». 

Ранее Sport24 сообщил, что 30-летний футболист в ближайшее время пополнит ряды столичного клуба, а его зарплата составит 300 тысяч рублей в месяц. 

Последним клубом Кутепова было московское «Торпедо», с которым он прекратил сотрудничество по окончании контракта. 

«Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кутепов Велес Евгений Шиленков
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