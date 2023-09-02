В «Велесе» отреагировали на новость об интересе к Кутепову

Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков высказался о возможном переходе бывшего защитника сборной России Ильи Кутепова.

«Илья Кутепов станет игроком «Велеса»? Ничего не слышал об этом», - приводит слова Шиленкова «Чемпионат».

Ранее Sport24 сообщил, что 30-летний футболист в ближайшее время пополнит ряды столичного клуба, а его зарплата составит 300 тысяч рублей в месяц.

Последним клубом Кутепова было московское «Торпедо», с которым он прекратил сотрудничество по окончании контракта.

«Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги