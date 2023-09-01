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Президент «Торпедо» подтвердил желание подписать Щенникова

01 Сентября 2023 • 13:50 Комментировать
Родина Москва
...
Торпедо Москва
04.09 19:30

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин высказался о желании подписать контракт с защитником Георгием Щенниковым.

«Мы не можем не рассматривать таких игроков, как Георгий Щенников, который является одним из самых опытных футболистов в российском футболе и сильным игроком на позиции левого защитника, способным закрывать всю бровку. Он доказал это своей карьерой», — заявил руководитель «автозаводцев» в интервью «Матч ТВ».

По его словам, главной сложностью в переговорах с экс-защитником российской сборной является удовлетворение финансовых запросов Георгия. Также Савин подтвердил, что Щенников тренируется с «Торпедо» с прошлого четверга.

Напомним, что Георгий Щенников является свободным агентом после ухода из ЦСКА, в составе которого защитник провёл 14 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Георгий Щенников Ярослав Савин
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