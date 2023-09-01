Нетфуллин — о Талалаеве: «Иногда его методы жестковаты, вижу, как новички закипают от такого прессинга»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о главном тренере подмосковной команды Андрее Талалаеве.

Футболист назвал Талалаева жёстким тренером, который на тренировках придирается даже к самым незначительным эпизодам.

«Иногда его методы жестковаты, и он сам это понимает. Но всё в рамках приличия. Кто давно его знает — привыкли. Но иногда вижу, как новички закипают от такого прессинга», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

Напомним, 30-летний Нетфуллин перешёл в «Химки» нынешним летом из «Торпедо», где так же успел поработать с Талалаевым в прошлом сезоне.

После семи туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч «красно-чёрные» проведут завтра, 2 сентября, против «Кубани». Начало — в 18:00 по московскому времени.