Нетфуллин — о возможном выходе «Химок» в РПЛ: «Гарантий никаких давать не могу, Самсонов тоже как-то обещал, что «Торпедо» не вылетит»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин оценил шансы подмосковной команды выйти в РПЛ.

Нетфуллин вспомнил о словах своего бывшего партнёра по «Торпедо» Артёма Самсонова, которому не удалось сдержать обещание по поводу сохранения «автозаводцами» прописки в Премьер-лиге.

«Гарантий никаких давать не могу. Самсонов тоже как-то обещал, что «Торпедо» не вылетит. Его ошибок повторять не буду. У «Химок» есть все условия, чтобы выйти в РПЛ», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

После семи туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.