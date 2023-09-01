Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Нетфуллин: «Клотет пытался привить «Торпедо» испанский стиль, когда нам как воздух нужны были очки»

01 Сентября 2023 • 09:38 Комментировать
Родина Москва
...
Торпедо Москва
04.09 19:30

Бывший полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился мнением о главном тренере московской команды Жозепе Клотете.

Футболист признался, что после отставки Андрея Талалаева ожидал увидеть в «Торпедо» российского специалиста, который имеет опыт спасения команды от вылета из Премьер-лиги. Однако пришёл Клотет, сразу попытавшийся привить «автозаводцам» испанский стиль игры, несмотря на то, что команда нуждалась в очках.  

«Хотел, чтобы мы играли в контроль мяча. Клотет подстраивал команду под стиль, а не наоборот. И это в той ситуации, когда нам как воздух нужны очки. У нас был шанс зацепиться за стыки, но в итоге мы вылетели», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

После семи туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» Клотета занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 4 сентября против «Родины». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Равиль Нетфуллин Жозеп Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОДИНА МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
10:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин — о возможном выходе «Химок» в РПЛ: «Гарантий никаких давать не могу, Самсонов тоже как-то обещал, что «Торпедо» не вылетит»
09:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин: «Клотет пытался привить «Торпедо» испанский стиль, когда нам как воздух нужны были очки»
31 Августа
20:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» спародировали обзор на Бентли, в главной роли – водитель клубного автобуса видео
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» отреагировали на слухи об интересе к Глушакову
17:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Глушаков близок к подписанию контракта с клубом из Москвы
14:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Тассано: «Ведём переговоры о возвращении Кристиана в Португалию»
30 Августа
12:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Артур Секерин подписал первый профессиональный контракт со «СКА-Хабаровск» официально
28 Августа
23:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Недоволен сегодняшней ничьей»
21:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» с «Торпедо» разошлись миром
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ – известна причина 1
27 Августа
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Щенникова - о будущем игрока: «В ближайшее время будет ясность»
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» в шестой раз за семь туров сыграл вничью
20:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Шинником»
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» прервала затяжную серию неудач разгромом «Нефтехимика»
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» ворвалась в группу лидеров, вырвав победу над «Акроном» на 90-й минуте
Все новости
Рекомендуем