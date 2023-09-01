Нетфуллин: «Клотет пытался привить «Торпедо» испанский стиль, когда нам как воздух нужны были очки»

Бывший полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился мнением о главном тренере московской команды Жозепе Клотете.

Футболист признался, что после отставки Андрея Талалаева ожидал увидеть в «Торпедо» российского специалиста, который имеет опыт спасения команды от вылета из Премьер-лиги. Однако пришёл Клотет, сразу попытавшийся привить «автозаводцам» испанский стиль игры, несмотря на то, что команда нуждалась в очках.

«Хотел, чтобы мы играли в контроль мяча. Клотет подстраивал команду под стиль, а не наоборот. И это в той ситуации, когда нам как воздух нужны очки. У нас был шанс зацепиться за стыки, но в итоге мы вылетели», — приводит слова Нетфуллина Sport24.

После семи туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» Клотета занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 4 сентября против «Родины». Начало — в 19:30 по московскому времени.