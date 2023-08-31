Новороссийский черноморец снял пародийное видео на обзор автомобиля Бентли. Главным его героем, в отличие от сексапильной девушки в оригинале ролика, стал харизматичный водитель клубного автобуса.

Напомним, новороссийский клуб с этого сезона выступает в Мелбет-Первой лиге. Возглавляет команду бывший полузащитник «Амкара», «Зенита» и сборной России Константин Зырянов.

После семи туров «Черноморец» идёт на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Что любопытно, пока подопечные Зырянова не потерпели ни одного поражения – в активе южан победа и шесть ничейных результатов.