В «Торпедо» отреагировали на слухи об интересе к Глушакову

Российский полузащитник Денис Глушаков не перейдёт в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «автозаводцы» близки к заключению контракта с 36-летним хавбеком, который этим летом покинул «Пари НН» свободным агентом.

«Торпедо» не ведет и не вело переговоры с Глушаковым», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе московского клуба.

После семи туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 11 очков. В следующем туре «автозаводцы» сыграют с «Родиной».

Напомним, Глушаков выступал в «Спартаке», «Локомотиве», «Химках», «Ахмате» и других российских командах.