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Мелбет-Первая лига

В «Торпедо» отреагировали на слухи об интересе к Глушакову

31 Августа 2023 • 19:40 Комментировать
Родина Москва
...
Торпедо Москва
04.09 19:30

Российский полузащитник Денис Глушаков не перейдёт в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «автозаводцы» близки к заключению контракта с 36-летним хавбеком, который этим летом покинул «Пари НН» свободным агентом.

«Торпедо» не ведет и не вело переговоры с Глушаковым», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе московского клуба.

После семи туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 11 очков. В следующем туре «автозаводцы» сыграют с «Родиной».

Напомним, Глушаков выступал в «Спартаке», «Локомотиве», «Химках», «Ахмате» и других российских командах.

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Торпедо Москва Денис Глушаков трансферы футбола - лето 2023
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